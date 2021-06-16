Мости Тернопільщини доглядатиме ексфірма батька керівника місцевої САД

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області віддасть 52 млн грн ТОВ «Спец-Буд Стандарт» за поточний дрібний ремонт та утримання штучних споруд на автомобільних дорогах державного значення в Тернопільській області.

Йдеться про утримання 16 мостів в області, зокрема на маршрутах Галич-Підгайці-Сатанів та Тернопіль-Скалат-Жванець. В обов’язки підрядника входить очищення мостів, ремонти металевих перил та огородження, видалення порослі кущів, обрізування крон дерев та дрібний ремонт покриття.

Єдиним конкурентом фірми «Спец-Буд Стандарт» на поточних торгах було ТОВ «Техно-Буд-Центр». Під час аукціону конкуренти знизили свої пропозиції на 261 тис. грн, однак ціна переможця була все одно на 41 тис. грн дешевшою.

Як вказали «Наші гроші», компанія «Спец-Буд Стандарт» заробляє на субпідрядах в компанії «Техно-Буд-Центр». Лише протягом 2019 року остання перерахувала «Спец-Буд-Стандарт» приблизно мільйон гривень за експлуатаційне утримання доріг у Тернопільській області.

Компанії «Спец-Буд Стандарт» та «Техно-Буд-Центр» зустрічаються на торгах вшосте. Разом вони беруть участь в тендерах Служби автомобільних доріг у Тернопільській області на експлуатаційне утримання доріг.

Про підрядника

До 2018 року компанію «Спец-Буд Стандарт» очолював батько виконувача обов’язків голови Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Миколи Довгошиї − Григорій Довгошия.

Сьогодні компанією «Спец-Буд Стандарт» володіє Петро Земба, ексдепутат Підволочиської районної ради на Тернопільщині від Єдиного центру Віктора Балоги. Йому також належить ТОВ «СБС-Інвест Груп» з виробництва неметалевих мінеральних виробів.

Протягом 2020-2021 років фірма «Спец-Буд Стандарт» отримала державних замовлень на 162 млн грн. З цієї суми угод на 160 млн грн компанія уклала зі Службою автомобільних доріг у Тернопільській області.

Сам ж син Григорія Довгошиї Микола Довгошия був призначений виконувачем обов’язків очільника Тернопільської САД в липні 2020 року. Раніше він працював старшим оперуповноваженим у Національній поліції України. Під час цієї роботи Довгошия брав участь в розслідуванні кримінального провадження щодо розкрадання державних коштів на підрядах фірми «Техно-Буд-Центр». Станом на червень цього року жодних відомостей про обинувальні вироки немає.