Тернопільський суд залишив під вартою підозрюваного у тяжкому злочині

15 червня 2021 року колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника підозрюваного Михайла С. на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 1 червня 2021 року щодо обраної підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком 60 днів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 травня 2021 року, приблизно о 4 год. 50 хв., підозрюваний Михайло С., перебуваючи неподалік супермаркету «АТБ», що на проспекті Злуки у м. Тернопіль, в ході конфлікту умисно наніс декілька ударів у ділянку голову потерпілого Павла Г. Своїми умисними діями підозрюваний спричинив тяжкі тілесні ушкодження, від яких останній помер на місці події.

31 травня 2021 року Михайлу С. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Санкція ч.2 ст. 121 КК України передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді залишено без змін, – повідомляє пресслужба Тернопільського апеляційного суду.