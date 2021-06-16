У Тернополі помиють… Івана Франка

17 червня 2021 р. – в місті Тернопіль відбудуться роботи з очистки пам’ятника Іванові Франку, біля якого містяни щорічно вшановують пам’ять Великого Каменяра та проводять регулярні творчі заходи. Акцію з очищення культурного об’єкта організовує компанія Karcher Україна за сприяння Тернопільської міської ради.

За останні 30 років світовий лідер в сфері чистоти компанія Karcher ініціювала безліч акцій задля збереження історичних пам’яток на всіх континентах – від очищення статуї Христа в Ріо-де-Жанейро до реставрації Бранденбурзьких воріт в Берліні. Серед міст України, де лише за минулий рік були реалізовані такі проєкти, – Одеса, Львів, Рівне, Луцьк, Харків тощо. Всі акції з очистки об’єктів історико-культурної спадщини Karcher проводить безпечно, ефективно і абсолютно безоплатно. Отже, настав час завітати до Тернополя.

Всі очищувальні роботи в Тернополі виконуватимуть спеціалісти компанії Karcher, які також під час заходу проведуть для представників місцевої влади практичну демонстрацію економічних та безпечних рішень німецького виробника. Професійну техніку Karcher для вирішення комунальних задач сьогодні вже ефективно використовують у більш ніж 20 містах України.