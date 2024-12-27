Володимир Зеленський посмертно вручив орден “Золота Зірка” дружині Героя України Сергія Коновала

Про це Ольга Коновал розповіла на власній сторінці у Фейсбук.

“Сьогодні отримала орден свого Сергія. Герой України з орденом «Золота зірка» – найвища державна нагорода України, найвищий ступінь відзнаки, що надається громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку. Важко описати почуття, бо це великий біль та велика гордість. Дякую тобі, мій Герой, за твій подвиг та за твій вибір. Пишаюся навіки”, – відзначила дружина Сергія – Ольга Коновал-Данченко.

Сергій Коновал загинув 6 квітня 2024 року разом зі своїм кумом та побратимом Тарасом Петришиним.

Поховали Героїв на Микулинецькому кладовищі у Тернополі.

До слова, Сергій Сергійович Коновал (позивний «Норд»; народився 29 травня 1992, Тернопіль — загинув 6 квітня 2024, біля м. Часів Яр, Донецька область) — український громадський активіст, пластун, парамедик, військовослужбовець, лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Герой України (2024, посмертно. Кавалер ордена «За мужність» III ступеня (2023), почесний громадянин Тернополя (2024, посмертно), почесний громадянин Тернопільської області (2024, посмертно).

Сьогодні, дружина Сергія – Ольга Коновал – Данченко продовжує справу свого воїна, допомагаючи нашим захисникам.

Поділіться:









