На Чортківщині у десятьох населених пунктах карантин через кота ти лисицю

На Чортківщині у десятьох населених пунктах запровадили карантинні обмеження через сказ виявлений у тварин. Про це повідомляє військова адміністрація.

Зокрема, запроваджено карантинні обмеження щодо загибелі лиса хворого на сказ в с. Великий Говилів Чортківського району та в населених пунктах загрозливої зони м. Хоростків та с. Малий Говилів Хоростківської територіальної громади. Також карантин у с. Озеряни Чортківського району та населених пунктах загрозливої зони с. Жилинці, с. Пилатківці, с. Грабівці, с. Ланівці, с. Констанція, с. Глибочок Борщівської територіальної громади через загибель кота хворого на сказ .