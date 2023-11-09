11:41 | 9.11.2023
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На Чортківщині у десятьох населених пунктах карантин через кота ти лисицю

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сказ

На Чортківщині у десятьох населених пунктах запровадили карантинні обмеження через сказ виявлений у тварин. Про це повідомляє військова адміністрація.

Зокрема, запроваджено карантинні обмеження щодо загибелі лиса хворого на сказ в с. Великий Говилів Чортківського району та в населених пунктах загрозливої зони м. Хоростків та с. Малий Говилів Хоростківської територіальної громади.

Також карантин у с. Озеряни Чортківського району та населених пунктах загрозливої зони с. Жилинці, с. Пилатківці, с. Грабівці, с. Ланівці, с. Констанція, с. Глибочок Борщівської територіальної громади через загибель кота хворого на сказ .

 
 

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