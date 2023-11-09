На Тернопільщині 21-річна дівчина споювала 15-річну коліжанку

За систематичне схиляння неповнолітньої до вживання алкогольних напоїв кримінальну відповідальність нестиме 21-річна жителька Вишнівецької громади.

Дівчину двічі притягували до адміністративної відповідальності за доведення неповнолітньої до стану сп’яніння – стаття 180 КУпАП, проте зловмисниця й надалі продовжувала споювати 15-річну коліжанку.

Слідчі Лановецького відділення поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом систематичного схиляння особи, що не досягла повноліття, до вживання алкогольних напоїв. За інформацією представників ювенальної превенції, з березня цього року на 21-річну жительку одного з сіл Вишнівецької громади вже двічі складали адміністративні протоколи. Однак це не допомогло. Мати 15-річної школярки знову заявила, що її донька, перебуваючи в компанії старшої подружки, знову повернулася додому у стані алкогольного сп’яніння.

Тепер зловмисниці загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років, згідно санкції статті 304 Кримінального кодексу.