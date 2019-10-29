На Гусятинщині урочисто відзначили районного чемпіона

Після поєдинку 4 туру Ліги Чемпіонів Тернопільщини, між гусятинським чемпіоном – командою «Нива» з Городниці та бережанським – колективом «Хатки», де господарі святкували перемогу (1:0), місцеві вболівальники поспішили до сільського будинку культури на урочистий захід, адже другий рік поспіль їхня команда села Городниця ” виграє чемпіонат Гусятинщини з футболу.

Цьогорічної перемога далася абсолютною, адже до золотих нагород городницькі футболісти додали ще й перемогу у кубку району!

Заступник голови Федерації футболу Тернопільської області Віталій Остафійчук разом з виконавчим директором Федерації футболу Гусятинського району Ігорем Вахрівим вручили гравцям, тренерському штабу та меценатам заслужені нагороди, односельчани подарували всім святковий концерт, а молоді – дискотеку.

– Мені направду дуже приємно другий рік поспіль стояти на цій сцені і нагороджувати команду «Нива». Вона стабільно пройшла весь футбольний марафон і справедливо називається найкращою у Гусятинському чемпіонаті двічі поспіль, адже саме у вас у відсотковому відношенні найбільша кількість своїх вихованців! Вітаю вас з перемогою і бажаю гідно представити Гусятинщину у цьогорічному розіграші Ліги Чемпіонів Тернопілля! Нехай молоді покоління беруть приклад, адже вони мають біля вас таку можливість, – сказав у вітальному слові Віталій Остафійчук.

Приємно відзначити, що на церемонії нагородження зал сільського будинку культури був заповненим вщент!

Р.S.: Команда «Нива» є досить віковою командою і чемпіонами у її складі стали троє срібних призерів Тернопільщини у ветеранському чемпіонаті – Армен Хасікян, Василь Марків та капітан городничан Володимир Ковальський.

Джерело: ФФТО