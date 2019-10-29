У Заліщиках “Сальвадор Далі” спокусив Наталі

Кожна жінка мріє бути неповторною за будь-яку ціну. Утім є такі молодиці, що заради парфумів готові навіть на злочин. При цьому в епіцентр кримінальних подій чомусь найчастіше потрапляють крамниці відомої торговельної мережі “Єва”, де пропонують товари для краси та здоров’я.

От і така собі Наталя із Заліщиків, збираючись вранці до подруги, зауважила, що у неї закінчується лак для волосся.

“Нічого, зараз забіжу в “Єву”, – вирішила про себе, нашвидкуруч вкладаючи волосся.

Оскільки день тільки починався, покупців у торговельному залі практично не було, тож молодиця спокійно ходила між полицями, розглядаючи товари.

Насамперед підійшла до вітрини з духами та парфумами. Ах, її давня мрія — туалетна жіноча вода “Сальвадор Далі”! От тільки віддати майже 233 грн. за флакон пані не поспішала. Утім, непомітно озирнувшись навкруги, Наталі переконалася, що продавців навколо немає, і непомітно поклала парфуми у сумочку.

Потім перейшла до полиць із засобами для догляду за волоссям. Тут вирішила “занадто не витрачатись” та знову непомітно сховала у сумку флакон із засобом для укладки волосся “MAY hair” вартістю 22 грн. 7 коп.

“Яка я економна!” — хвалила себе, прямуючи вже до виходу.

Однак рука сама потягнулася до гарненької пляшечки з рідким милом фірми “Сейфгард”. Жіночка навіть не подивилася на ціну, тихенько ховаючи її в сумочці. Потому спокійно вийшла з магазину та поспішила на каву до колежанки. При цьому не стрималась, аби не похвалитися перед нею щойно “придбаною” косметикою.

Тим часом Наталі винесла із крамниці товарів більш ніж на 290 грн.

Ймовірно, парфумерна клептоманка ще не раз би навідалась до “Єви”, однак, переглядаючи відеозапис, працівники магазину помітили дії злодійки та звернулися до правоохоронців.

Заліщики – містечко невелике, тож невдовзі Наталі запросили до місцевого відділку поліції та показали відеозапис. Жіночка розгубилась і ледь не згоріла від сорому. Відтак усе визнала та за все сплатила. Зважаючи на цей факт, вироком Заліщицького районного суду їй було призначено адміністративне покарання – 850 грн., що відповідає 50 неоподатковуваним мінімумам доходів громадян.

Гроші то вона сплатила, але відтепер як її зустрічатимуть у “Єві” та інших крамницях?

Валерія Нечаєва



