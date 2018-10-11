Сергій Притула розкрив секс-код свого прізвища

На зйомках шоу «Хто проти блондинок?» ведучий розповів, що означає «грати в притули»

Поява Сергія Притули в будь-якому телешоу ніколи не залишається непоміченою! А все тому, що ведучому Нового каналу завжди є що розповісти. Так, у минулій програмі «Хто проти блондинок?» Сергій поділився з Лесею Нікітюк невигадливою історією походження свого прізвища. На цю тему Сергія Притулу надихнуло одне із запитань у процесі гри, пов’язане з давніми традиціями молоді.

– Одна з версій походження мого прізвища походить від такої гри – «в притули», – почав телеведучий, змовницьки усміхаючись. – Коли молодь ходила на вечорниці, а дошлюбний секс засуджувався, була популярна саме ця гра. Це коли хлопець та дівчина робили дещо, але не на повну котушку!

Щоб пікантна розповідь Сергія Притули далі бентежила п’ятдесят блондинок, Лесі Нікітюк довелося одразу ж після цих слів попросити ведучого терміново припинити свої одкровення.

Щоправда, ані інтелект, ані харизма, ані здатність віртуозно «заговорювати зуби» співбесідницям не допомогли Притулі здобути перемогу. Він програв блондинкам!