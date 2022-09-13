На колінах Кременеччина зустріла Героя з війни

Ми втратили ще одного захисника – солдата Чаплюка Миколу Миколайовича, жителя села Великі Загайці Великодедеркальської сільської територіальної громади. Стрілець 3 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 5 стрілецької роти 2 стрілецького батальйону військової частини А 0998. Загинув боєць 7 вересня 2022 року внаслідок травм, несумісних із життям, в районі населеного пункту Сухий Ставок Херсонської області під час артилерійського обстрілу з боку противника.

Достойний військовослужбовець, готовий взяти на себе усю повноту відповідальності в будь-яких умовах бойової обстановки, наш Захисник був вірними своїй Батьківщині і Присязі до останнього подиху.

Турботливий сім’янин, чудовий музикант, просто хороша людина…

Мешканці району, представники органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування, військовослужбовці та бойові побратими прийшли вшанувати пам’ять воїна.

Дякуємо, Солдате, за вклад у Перемогу ціною власного життя.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Героя. Розділяємо Ваш біль та схиляємо голови в глибокій скорботі.

Вічна пам’ять, шана і слава захиснику України!