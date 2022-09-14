Чехія виділить кошти на будівництво житла для переселенців у Тернополі

Іноземні партнери та міжнародні організації продовжують активно підтримувати Україну та надавати всебічну допомогу нашим громадянам.

12 вересня до Тернополя з робочим візитом завітала чеська делегація у складі: Генерального консула Чеської Республіки у Львові Давида Нови, представника Міністерства закордонних справ Чехії Марека Свободи, представника Міністерства промисловості та торгівлі Чехії Марії Горбатової та представників бізнес-структур Чехії – Іржі Плеціти, компанія «Linet» та Романа Балажа, компанія «OMNIPOL».

Під час зустрічі було підписано меморандум, мета якого – допомогти з житлом внутрішньо переміщеним особам, які вимушено покинули свої домівки через війну.

«Станом на сьогодні у Тернополі проживає понад 28,2 тисяч офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Розуміємо, що їхня кількість потенційно може збільшуватись, адже наразі відбувається евакуація мешканців з тих населених пунктів, де під загрозою проведення опалювального сезону, – розповідає міський голова Сергій Надал. – Наразі працює система «Прихисток», є чимало помешкань, які тернополяни надають безкоштовно для проживання переселенців, житлом слугують багато гуртожитків наших закладів профтехосвіти. Однак, разом з тим, потрібно думати та створювати нові місця, де внутрішньо переміщені громадяни зможуть комфортно проживати. Тому ми активно працюємо у цьому напрямі з нашими міжнародними партнерами».

Міський голова додає, що підписаний меморандум заплановано реалізувати впродовж двох місяців. Тернопіль виділить земельну ділянку для облаштування житла для внутрішньо переміщених осіб.

Своєю чергою чеська сторона забезпечить виготовлення, перевезення й облаштування будинків блокового типу для проживання внутрішньо переміщених осіб.

Зі слів представника Міністерства закордонних справ Марека Свободи, Чеська Республіка рада допомогти містам України, де зараз живуть люди, які були вимушені покинути свої домівки на сході України.

«Після завершення війни плануємо надати Україні ще більшу допомогу, до прикладу, в галузі енергетики та інфраструктури, щоб разом з тим допомогти Україні наблизитися до Європейського Союзу, а також допомогти українським друзям підвищити рівень життя в країні», – наголосив пан Марек Свобода.