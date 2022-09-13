“Мій позивний – Десантник, скорочено Дéсант”, – каже командир єгерського взводу з Тернополя

Після 9 класу школи він поїхав навчатись у Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, потім вступив до Військової академії в Одесі на факультет підготовки спеціалістів десантно-штурмових військ.

“У нас були дуже хороші викладачі, зі старої школи ДШВ, тому вчилися ми на якість”, – розповідає хлопець.

Після навчання він вирішив повернутися в Тернопіль та допомагати батькові з сімейним бізнесом – вантажними та пасажирськими перевезеннями за кордон.

“24 лютого застало мене в Польщі, коли я віз людей в Італію. Подзвонив батько, каже: “Все сину, війна”. Доїхав до Італії й одразу назад в Україну, взяв квиток офіцера запасу – і у військкомат”, – пригадує Десант.

До речі, його батько теж зараз воює на іншій ділянці фронту.

Свій взвод росомаха характеризує одним словом – “вогонь”:

“Ми всі згуртувалися, багато чого пережили разом, працюємо як злагоджений механізм… Декого вже немає з нами, але пам’ять про них залишиться назавжди”.

Удома Десанта чекає дівчина, щодо неї у єгеря серйозні наміри. Але наголошує, що спочатку треба розібратися з поганими орками, аж потім заводити сім’ю.

І додає, що після перемоги маємо зробити все можливе, щоб такого більше не повторилося. 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша