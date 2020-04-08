На Кременеччині побили поліцейського

На Кременеччині повідомлено про підозру громадянину, що наніс тілесні ушкодження поліцейському під час виконання ним службових обов’язків

Мешканцю м. Кременець повідомлено про підозру в умисному заподіянню працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків, а також вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Встановлено, що під час документування працівниками поліції адміністративного правопорушення про керування особою транспортним засобом без належних документів, батько порушника, приїхавши на таксі за викликом сина, агресивно себе поводив. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він лаявся та побив поліцейського, який в той час виконував свої службові обов’язки, спричинивши йому тілесні ушкодження. Розслідування триває.

Прес-служба прокуратури Тернопільської області