5 відповідей лікаря з Тернополя на запитання про роботу апаратів штучної вентиляції легень

5 відповідей на запитання про роботу апаратів штучної вентиляції легень. Відповідає лікар-анестезіолог Тернопільської міської лікарні швидкої медичної допомоги Юрій Кусень.

❓Що таке ШВЛ (штучна вентиляція легень)? Як вона рятує життя при зараженні коронавірусом?

ℹ️COVID-19 вражає переважно нижні дихальні шляхи (близько 20% людей). Вірус проникає глибоко в легені. При цьому стан хворого швидко стає критичним і найважчих пацієнтів необхідно терміново помістити у відділення інтенсивної терапії та підключити до апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).

❓Коли потрібна штучна вентиляція легень?

ℹ️Своєчасне підключення до апарату ШВЛ максимально збільшує шанси вижити. Якщо людину, яка перестала дихати, не підключити до апарату ШВЛ, до внутрішніх органів не поступає кисень. Незабаром після цього перестає битися серце, припиняється кровопостачання, і протягом декількох хвилин пацієнт може померти.

❓Як працюють апарати ШВЛ?

ℹ️Принцип, за яким працюють апарати ШВЛ, називається вентиляцією з позитивним тиском. Вони закачують насичене киснем повітря в легені. Звучить просто, але в дійсності це дуже складний процес. Сучасні апарати ШВЛ мають безліч різних режимів вентиляції легень, які використовуються в залежності від конкретної ситуації.

❓Що відчувають пацієнти під апаратами ШВЛ?

ℹ️Щоб провести інвазивну вентиляцію легень, пацієнту роблять інтубацію – вставляють в трахею трубку через ніс або рот. У деяких випадках проводиться хірургічна операція, яка називається трахеотомія. Лікар робить в нижній частині шиї невеликий надріз, що розкриває трахею, в нього вводиться трубка, а потім до неї підключається апарат ШВЛ. Люди, підключені до “вентиляторів” з інвазивною вентиляцією, не можуть ні говорити, ні їсти, ні пити. Їх доводиться штучно годувати через трубку. Оскільки інвазивна вентиляція легень, крім усього, ще й досить болюча, пацієнтів зазвичай вводять в медикаментозний сон, за допомогою анестезії.

❓За скількома пацієнтами, підключеними до ШВЛ, може одночасно слідкувати один лікар-анестезіолог?

ℹ️Згідно із протоколами МОЗ один лікар-анестезіолог може одночасно контролювати стан 3-4 пацієнтів, які підключені до апаратів ШВЛ.

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