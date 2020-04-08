Як довго коронавірус живе на медичних масках, банкнотах та одязі – дослідження

Коронавірус, який спричиняє хворобу COVID-19, може “жити” на медичних масках до семи днів.

Поки що це найдовший термін “живучості” коронавірусу з раніше досліджених поверхонь.

Це виявили вчені зі Школи громадської охорони здоров’я при Університеті Гонконгу, робота яких була опублікована в журналі The Lancet Microbe.

Для перевірки живучості SARS-CoV-2 п’ять мікролітрів вірусної культури за допомогою піпетки наносили на різні поверхні при відносній вологості повітря близько 65%.

Так вчені з’ясували, що коронавірус більш стійкий на гладких поверхнях.

На cанітарно-гігієнічному папері і серветках його не знаходили вже через три години.

З обробленої деревини і тканин, зокрема одягу, вірус зникав на другий день, з банкнот і скла – тільки на четвертий.

На зовнішньому шарі медичних масок SARS-CoV-2 міг жити до семи днів. Проте на сьомий день його концентрація становила приблизно 1% від початкового показника.

На внутрішньому шарі маски коронавірус залишався активним протягом чотирьох діб.

“Тому дуже важливо, якщо ви носите хірургічну маску, не торкатися її зовнішньої сторони. Якщо ви забрудненими руками доторкнетеся до очей, можете заразитися”, – додають автори роботи.

Також вчені стверджують, що на нержавіючій сталі та пластику вірусу не було на сьомий день.

Але за даними Гарвардської медчної школи, на пластмасі і нержавіючій сталі коронавірус може перебувати до двох-трьох днів.

Хоча SARS-CoV-2 може бути дуже стабільним в сприятливому середовищі, він чутливий до стандартних методів дезінфекції, йдеться в дослідженні.

Крім того, дослідники перевірили “живучість” коронавірусу при певних температурах і з’ясували, що він дуже стабільний при 4°С, але чутливий до тепла.

Коли температура була на позначці 4°С, концентрація вірусу знижувалася тільки на 14-й день.

При поступовому збільшенні тепла час деактивації вірусу скорочувався: при 22°C він був активний більше семи днів і зникав до другого тижня, а при 70°C – вже через п’ять хвилин.

Проте вчені зазначають, що їхні досліди не обов’язково відображають потенційну можливість зараження вірусом при випадковому контакті.

Раніше дослідження показали, що вірус може жити до 4 годин на міді, до 24 – на картоні, до 50 – на сталі, і до трьох днів на пластику.

ПравдаЖиття