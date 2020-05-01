Сьогодні у районі на Тернопільщині розпочався поступовий вихід з карантину

Як повідомив заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь, вчора прийнято рішення штабу щодо обмеження карантинних заходів в Монастириському районі.

Зокрема, з 1 травня відчиняються для роботи магазини, відділення Нової пошти, Приватбанку (крім ринку, кафе та ресторанів) за умови забезпечення персоналу та відвідувачів засобами індивідуального захисту (маски, рукавички), а також дотримання санітарних та протиепідемічних заходів. Відновлює роботу сільськогосподарський, будівельний та інший бізнес.

Освітні заклади залишаються на карантині до 11 травня. Зовнішнє незалежне оцінювання та державна підсумкова атестація проходитиме з 27 червня до 17 липня 2020 року. Пункти тестування будуть визначені та підготовлені в межах району