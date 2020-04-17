На Шумському ринку заборонили будь-яку торгівлю

Рішення про заборону будь-якої торгівлі на території міста Шумськ прийнято на позачерговому засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Шумській районній державній адміністрації 16 квітня.

Цьому передувала постанова МОЗ від 14 квітня 2020 року. Нагадаємо, що раніше уряд дозволив роботу продовольчих ринків, але з дотриманням конкретних вимог.

А саме: зареєстрований оператор харчових продуктів; маски та рукавиці – для покупців і продавців; відстань між людьми – не менша, ніж 1,5 метра; один покупець – на 20 квадратних метрах торгової площі; 3 метри – відстань між місцями торгівлі для ринків вихідного дня.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що цих правил не дотримувалися, тому опісля двох тижнів дії постанови, її скасували.

За останньою офіційною інформацією, на території Шумського району підтверджено 30 випадків інфікування коронавірусом. Дані оновлюються, очікують результати інших лабораторних досліджень.

Омельчук Алла

ШумськІНФО