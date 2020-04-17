У МОЗ назвали церкви, де віряни підхопили коронавірус: Тернопільщина теж у списку

Осередками спалаху коронавірусу в Україні стали чотири області, де віряни підхопили інфекцію саме в церкві.

Про це МОЗ повідомило у Telegram-каналі.

«Через недотримання правил карантину та скупчення людей в закритому просторі багато вірян заразилися коронавірусом саме в церкві», – повідомили в Міністерстві.

Так, за даними МОЗ, у Києво-Печерській лаврі виявлено майже 100 інфікованих коронавірусом, серед них і настоятель монастиря. За тиждень там уже двоє монахів померли, а лавру рішенням столичної влади закрито на карантин.

Крім того, у місті Заліщики Тернопільської області саме священик став першим хворим на коронавірусну хворобу. Його госпіталізували лише через кілька днів, і невдовзі він помер у лікарні. Але перед тим священик контактував приблизно з 500 людьми. Нині Тернопільська область на 3-му місці за кількістю захворювань.

Повідомляється також, що у Мукачевому 69-річна місцева жителька, у якої першої в області було підтверджено коронавірусну інфекцію, заразила не менше 19 осіб. Жінка з температурою два дні поспіль ходила у Свято-Михайлівський собор і співала в церковному хорі.

Також у МОЗ нагадали, що на Миколаївщині COVID-19 підхопили двоє осіб. За даними Міністерства, вони відвідували спільні богослужіння, на яких були також присутні дві інфіковані жінки, які їх і заразили.

«Багатовікові традиції святкування Великодня мають велике значення для українців. Однак цього року заради власної безпеки і безпеки ближніх необхідно утриматися від візитів до церкви й залишитися вдома. Подивитися трансляцію богослужінь можна буде по телевізору», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, в Україні заборонили масові святкування Великодня.

Нагадаємо, Українська православна церква (УПЦ) Московського патріархату дозволила проводити богослужіння на Великдень на прихрамових територіях попри карантин.