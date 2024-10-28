Чому артеріальна гіпертензія є небезпечною?

Артеріальна гіпертензія є одним із лідерів серед найрозповсюдженіших хвороб серцево-судинної системи. Особливу небезпеку вона становить через низьку вираженість симптомів на початковій стадії.

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Небезпечність хвороби

Артеріальна гіпертензія небезпечна насамперед тим, що спричиняє тривале перевантаження серця та судин, яке призводить до їхнього пошкодження. Постійно високий тиск змушує серце працювати з підвищеною активністю, що поступово виснажує його м’яз.

Крім того, висока напруга в артеріях пошкоджує стінки, роблячи їх менш еластичними, схильними до утворення атеросклеротичних бляшок. Це значно підвищує ризик серцево-судинних ускладнень. Їхньому виникненню сприяють такі чинники, як підвищений рівень холестерину в крові, ожиріння, діабет та шкідливі звички (паління, вживання алкоголю).

Ускладнення артеріальної гіпертензії

Хвороба може спричиняти чималий перелік ускладнень, які впливають на різні системи організму. Серед найпоширеніших із них:

інфаркт міокарда — високий артеріальний тиск збільшує ризик утворення тромбів в артеріях, що постачають кров до серця;

інсульт — пошкодженні артерії можуть розірватися, що призведе до порушення кровопостачання мозку;

серцева недостатність — через постійне перевантаження серцевий м’яз може втратити свою здатність нормально перекачувати кров, а це призводить до перебоїв у забезпеченні організму її достатньою кількістю, що негативно впливає на всі органи та системи;

ниркова недостатність — підвищений тиск пошкоджує дрібні судини в цьому органі, відповідальному за фільтрацію крові;

погіршення зору — артеріальна гіпертензія може пошкодити кровоносні судини сітківки ока, що призводить до ретинопатії;

аневризма — таке патологічне випинання стінки артерії із часом може розірватися та спричинити внутрішню кровотечу.

Щоб уникнути ускладнень артеріальної гіпертензії, важливо своєчасно діагностувати підвищений рівень артеріального тиску. Необхідно також правильно харчуватися, забути про шкідливі звички та зробити фізичні навантаження частиною свого життя.