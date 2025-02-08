Хвилина мовчання на честь Ігоря ХУДОГО

Ігор був турботливим батьком, який виховував сина і доньку добрими людьми, прищеплюючи їм найкращі якості. Працюючи друкарем на поліграфічному комплексі “Лілея”, він завжди знаходив час для родини.

Він без вагань став на захист України. З першого тижня повномасштабного вторгнення Ігор пішов до війська, спочатку в роту охорони, а потім – кулеметником 24-ї механізованої бригади.

Побратими запам’ятали його як сміливого воїна і надійного товариша. Ігор мріяв про перемогу і вірив у відновлення територіальної цілісності України. Його впевненість та рішучість надихали інших.

9 липня 2022 року під час ракетного обстрілу поблизу Часового Яру обірвалося життя 44-річного захисника. За особисту мужність він посмертно нагороджений орденом “За мужність” III ступеня та удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У глибокій скорботі залишились батьки – Ольга Михайлівна та Андрій Петрович, а також діти, для яких тато назавжди залишиться Героєм.