Незручне та неякісне взуття може завдати величезної шкоди ногам, – про те, яке взуття варто носити розповів лікар-ортопед Вадим Кравчук

Вишукане і стильне взуття може чудово доповнити будь-який образ. Однак у гонитві за модними трендами дуже важливо не забувати про здоров’я і комфорт, – пише Наш День. Адже незручне та неякісне взуття може завдати величезної шкоди ногам. І мова йде не тільки про туфлі на високих каблуках, навіть чоботи із загостреним носиком і звичайні балетки можуть зіграти з вами злий жарт. Про те, яке взуття варто носити, а від якого краще відмовитися, про вправи для здорових ніг і найпоширеніші недуги, які можна здобути у гонитві за модою, спілкуємося з лікарем-ортопедом Тернопільської міської лікарні №2 Вадимом Кравчуком.

Болять суглоби і поперек. Може у вас плоскостопість?

Здорова стопа – це красива ходьба, здорові суглоби і здоровий хребет, переконаний медик. Однак не завжди люди звертають увагу на стан своїх стоп, вважають цю проблему дріб’язковою. Така байдужість дуже часто призводить до порушення роботи всієї опорно-рухової системи і появи нових недуг.

У сучасному світі найпоширеніші такі захворювання стопи, як плоскостопість, вальгусна деформація перших пальців або, як кажуть в народі, бічна кісточка або шишка на великому та п’яткова шпора.

– Стопа відіграє дуже важливу роль у нашому організмі, – зазначає Вадим Кравчук. – Адже несе на собі найбільше навантаження. Стопа має поздовжнє і поперечне склепіння, і саме це забезпечує амортизацію під час ходьби і оберігає опорно-руховий апарат людини. Відповідно, коли ці два склепіння в нормі, мають правильну структуру, тоді навантаження, яке отримують наші стопи, рівномірно розподіляється на передній і задній відділ стопи.

Плоскостопість – це викривлення стопи, що виникає внаслідок опущення цих склепінь. Відповідно до того, яке склепіння деформоване, є поздовжня, поперечна і комбінована плоскостопість.

– Сьогодні дуже багато молодих людей звертаються до нас із проблемою плоскостопості, – розповідає Вадим Кравчук. – Спершу багато хто цим нехтує і не звертає уваги. Які перші тривожні дзвіночки свідчать про те, що у вас проблеми з плоскостопістю? Насамперед, це швидка втомлюваність, відчуття «ватяних ніг», набрякання. Адже плоскостопість – це не лише проблема опорно-рухового апарату, а й м’яких тканин – зв’язок, сухожиль.

Високі підбори – красиво чи шкідливо?

Чому виникає плоскостопість? Найперша причина – незручне взуття. До прикладу, коли довго і часто носите туфлі на шпильках, стопа тривалий час перебуває у незручному положенні, відбувається перевантаження передньої частини стопи і вага тіла людини розподіляється нерівномірно. Також плоскостопість можуть провокувати спадковий фактор, надлишкова вага, довге перебування на ногах.

– Я не кажу, що варто взагалі відмовитися від шпильок, – каже лікар. – Але звертайте увагу на висоту каблука. Для взуття на роботі – найоптимальніше це три сантиметри. Якщо ж йдете на якесь свято і хочете виглядати гарно, то обирайте підбори не вищі 5 сантиметрів. Це і красиво, і безпечно для вашого здоров’я.

Як же перевірити, чи є у вас плоскостопість? У мережі є багато тестів та методик перевірки стану стопи. Але не варто займатися самодіагностикою, а звернутися до лікаря.

– Насамперед, ми оглядаємо пацієнта та робимо рентген-знімок, – додає Вадим Кравчук. – І вже тоді ставимо діагноз. Це займає небагато часу, але дуже важливо. Адже приходить багато пацієнтів, зокрема молоді дівчата, які скаржаться на біль у колінних суглобах і вважають, що це у них спадкова недуга, бо у батьків те ж саме. Часто буває, вони вже самі призначили собі курс вітамінів або інші препарати. Спершу я перевіряю у таких пацієнтів плоскостопість і дуже часто підозри підтверджуються. Коли неправильна постава стопи, то відповідно при ходьбі положення ноги також неправильне і навантаження відбувається саме на колінні суглоби. А далі починають страждати кульшові суглоби та поперек. Навіть є такі дослідження, що у більшості пацієнтів, які мають спинну грижу, є плоскостопість, адже через це відбувається перевантаження поперекового відділу хребта.

Чому не варто самому ставити собі діагноз плоскостопість?

– Тому ще є три різновиди цієї недуги, і відповідно до того потрібно обирати ортопедичні вироби, — каже лікар. – У кожному випадку є свій спосіб для коригування. Зараз є дуже широкий асортимент цих засобів, і дуже важливо обрати те, що потрібно вам. Адже якщо у вас поздовжня плоскостопість, а ви візьмете устілку для поперечної, то це не лише не допоможе, а й зашкодить. Бувають і запущені випадки, коли потрібне оперативне втручання.

Також важливо вдома робити прості вправи для стоп. Спершу прийняти контрастний душ. Далі походити на носочках, потім на п’ятах, тоді – на зовнішній і внутрішній поверхні стоп. Згодом беремо рушник і з допомогою пальців ноги скручуємо його в трубочку. Після цього можна взяти пляшку з водою чи інший циліндричний предмет і ногою перекочувати його з одного кінця кімнати в інший.

Вузьке взуття деформує пальці

Кісточка на великому пальці – з цією проблемою стикаються майже всі любительки високих підборів і вузького взуття, зокрема моделі з довгим носиком. Його медична назва – вальгусна деформація перших пальців.

– На початкових стадіях цю проблему можна скоригувати дуже легко, адже є багато сучасних методів для цього, – каже Вадим Кравчук. – На перший погляд ця патологія виглядає як викривлення великого пальця. Коли жінка продовжує ходити у тісному взутті, то він починає витісняти зі свого місця другого пальця і продовжується деформація стопи. Між нашими пальцями розміщено багато нервових закінчень, і коли виникає здавлення, ми відчуваємо сильний біль і печіння. Коли я лише починав працювати, то не було так багато методів для корекції та лікування від цієї проблеми, і були жінки, які приходили і просили відрізати їм скривлені пальці, оскільки не могли терпіти такий сильний біль. Уявіть, що вони переживали, якщо були в такому відчаї. Тому при перших проявах варто відразу ж змінити взуття і звернутися до лікаря.

Носите балетки – остерігайтеся шпор

Ще одна поширена хвороба жіночих ніг – п’яткова шпора. Вона виникає у жінок після 45 років. Своєрідний шип, який з’являється під шкірою на п’ятці, заважає ходити, і кожен рух супроводжується болем — дехто описує його, ніби наступаєш на голку чи цвях.

– Насамперед від неї страждають жінки з порушенням обміну речовин, ендокринними недугами, варикозним захворюванням судин нижніх кінцівок, у яких робота пов’язана з довгим перебуванням на ногах, які носять вузьке взуття або ж з тонкою підошвою, – розповідає Вадим Кравчук. – П’яткова шпора – це наріст, який формується на п’ятковій кістці. Відчувши дискомфорт, людина думає, що це натоптиш, мозоль чи інша травма, і затягують недугу. Якщо звернутися на початковому етапі, то можуть допомогти фізіотерапія, медикаментозне лікування або ортопедичні засоби. Якщо ж час втрачений, то лікування значно триваліше і складніше. Не варто користуватися народними методами. Настоянки трав, сироватка та інші примочки у цьому випадку вам не допоможуть.

Медики кажуть: красиві жіночі ноги – це здорові ноги, і закликають не травмувати їх незручним взуттям. Високі каблуки, взуття на платформі та з тонкою підошвою краще носити рідше. А якщо вже й потрібно його взути, то чергувати протягом дня із зручним. А от від вузького незручного взагалі варто відмовитися.

Юлія Томичшин