У Тернополі “Зелений равлик” збирає відсортоване сміття

Тебе справді турбує засмічення ? Сортуєш побутові відходи або готовий це робити, але біля твого будинку поки немає місця збору?

Тоді обирай:

А) Щодня з 7:30 по 20:00 неси/вези відсортовану сировину на нашу сортувальну станцію за адресою вул. Піскова, 7 і телефонуй нашій приймальниці 0502237368.

Сумлінним сортувальникам бонус – брендовані ящики для сортування (фото в коментарях).

Б) Разовий вивіз з твого будинку чи офісу «Зеленим Равликом» за 200 грн. або ж щотижня за 500 грн. (тел. 0682314433).