У Тернополі “Зелений равлик” збирає відсортоване сміття
Тебе справді турбує засмічення ?
Сортуєш побутові відходи або готовий це робити, але біля твого будинку поки немає місця збору?
Тоді обирай:
А) Щодня з 7:30 по 20:00 неси/вези відсортовану сировину на нашу сортувальну станцію за адресою вул. Піскова, 7 і телефонуй нашій приймальниці 0502237368.
Сумлінним сортувальникам бонус – брендовані ящики для сортування (фото в коментарях).
Б) Разовий вивіз з твого будинку чи офісу «Зеленим Равликом» за 200 грн. або ж щотижня за 500 грн. (тел. 0682314433).