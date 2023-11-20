18:05 | 20.11.2023
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Новини Тернополя 

У Тернополі “Зелений равлик” збирає відсортоване сміття

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Тебе справді турбує засмічення ?

Сортуєш побутові відходи або готовий це робити, але біля твого будинку поки немає місця збору?

Тоді обирай:
А) Щодня з 7:30 по 20:00 неси/вези відсортовану сировину на нашу сортувальну станцію за адресою вул. Піскова, 7 і телефонуй нашій приймальниці 0502237368.
Сумлінним сортувальникам бонус – брендовані ящики для сортування (фото в коментарях).

Б) Разовий вивіз з твого будинку чи офісу  «Зеленим Равликом» за 200 грн. або ж щотижня за 500 грн. (тел. 0682314433).

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