Спека у Тернополі: де працюють водні парасольки та які вулиці поливають
У Тернополі через спекотну погоду запровадили додаткові заходи для комфорту мешканців та збереження дорожнього покриття. У місті працюють поливальні машини та освіжаючі водні парасольки.
Як повідомили у Тернопільській міській раді, сьогодні на вулицях працюють три поливальні машини. Вони зрошують дороги у центральній частині міста та мікрорайоні «Дружба».
Крім того, коли температура повітря перевищує +28°C, у Тернополі вмикають освіжаючі водні парасольки. Вони працюють у шести локаціях:
- бульвар Дмитра Вишневецького;
- бульвар Данила Галицького;
- парк імені Тараса Шевченка (біля фонтану);
- біля готелю «Тернопіль»;
- парк «Сопільче» (біля входу з вулиці Руської);
- перетин бульвару Тараса Шевченка та вулиці В’ячеслава Чорновола.
У міській раді зазначають, що такі заходи допомагають зменшити вплив високих температур на дорожнє покриття та створити комфортніші умови для мешканців і гостей міста.