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Спека у Тернополі: де працюють водні парасольки та які вулиці поливають

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спека, температурний рекорд

У Тернополі через спекотну погоду запровадили додаткові заходи для комфорту мешканців та збереження дорожнього покриття. У місті працюють поливальні машини та освіжаючі водні парасольки.

Як повідомили у Тернопільській міській раді, сьогодні на вулицях працюють три поливальні машини. Вони зрошують дороги у центральній частині міста та мікрорайоні «Дружба».

Крім того, коли температура повітря перевищує +28°C, у Тернополі вмикають освіжаючі водні парасольки. Вони працюють у шести локаціях:

  • бульвар Дмитра Вишневецького;
  • бульвар Данила Галицького;
  • парк імені Тараса Шевченка (біля фонтану);
  • біля готелю «Тернопіль»;
  • парк «Сопільче» (біля входу з вулиці Руської);
  • перетин бульвару Тараса Шевченка та вулиці В’ячеслава Чорновола.

У міській раді зазначають, що такі заходи допомагають зменшити вплив високих температур на дорожнє покриття та створити комфортніші умови для мешканців і гостей міста.

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