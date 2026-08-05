Спека у Тернополі: де працюють водні парасольки та які вулиці поливають

У Тернополі через спекотну погоду запровадили додаткові заходи для комфорту мешканців та збереження дорожнього покриття. У місті працюють поливальні машини та освіжаючі водні парасольки.

Як повідомили у Тернопільській міській раді, сьогодні на вулицях працюють три поливальні машини. Вони зрошують дороги у центральній частині міста та мікрорайоні «Дружба».

Крім того, коли температура повітря перевищує +28°C, у Тернополі вмикають освіжаючі водні парасольки. Вони працюють у шести локаціях:

бульвар Дмитра Вишневецького;

бульвар Данила Галицького;

парк імені Тараса Шевченка (біля фонтану);

біля готелю «Тернопіль»;

парк «Сопільче» (біля входу з вулиці Руської);

перетин бульвару Тараса Шевченка та вулиці В’ячеслава Чорновола.

У міській раді зазначають, що такі заходи допомагають зменшити вплив високих температур на дорожнє покриття та створити комфортніші умови для мешканців і гостей міста.