З полону повернулися п’ятеро військових з Тернопільщини. Список

Україна продовжує повертати своїх захисників додому. Серед нещодавно звільнених із російського полону — п’ятеро військовослужбовців із Тернопільської області.

Про це повідомив очільник Тернопільщини Тарас Пастух. Додому повернулися:

Андрій Кузьмич і Василь Ніколюк із Кременецького району,

Ярослав Малащук і Михайло Торченюк із Тернопільського району,

а також Ярослав Федорів із Тернополя.

«Хлопці, чекаємо на вас вдома!» — зазначив він.

Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, у межах обміну з полону звільнили ще 193 українських захисників. Серед них — військові Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції та Державної спеціальної служби транспорту.

Захисники виконували бойові завдання на різних напрямках фронту. Серед звільнених є поранені, а також ті, проти кого російська сторона відкривала кримінальні справи.

Повернення українських військових із полону залишається одним із ключових пріоритетів держави.