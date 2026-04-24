З полону повернулися п’ятеро військових з Тернопільщини. Список
Україна продовжує повертати своїх захисників додому. Серед нещодавно звільнених із російського полону — п’ятеро військовослужбовців із Тернопільської області.
Про це повідомив очільник Тернопільщини Тарас Пастух. Додому повернулися:
Андрій Кузьмич і Василь Ніколюк із Кременецького району,
Ярослав Малащук і Михайло Торченюк із Тернопільського району,
а також Ярослав Федорів із Тернополя.
«Хлопці, чекаємо на вас вдома!» — зазначив він.
Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, у межах обміну з полону звільнили ще 193 українських захисників. Серед них — військові Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції та Державної спеціальної служби транспорту.
Захисники виконували бойові завдання на різних напрямках фронту. Серед звільнених є поранені, а також ті, проти кого російська сторона відкривала кримінальні справи.
Повернення українських військових із полону залишається одним із ключових пріоритетів держави.