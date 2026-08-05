На Тернопільщині чоловік незаконно виловив рибу на понад 220 тисяч гривень

У Теребовлянській громаді судитимуть 60-річного чоловіка, якого обвинувачують у незаконному вилові риби. Своїми діями він завдав довкіллю збитків на понад 220 тисяч гривень.

Як повідомили у поліції Тернопільщини, дізнавачі відділення поліції №3 міста Теребовлі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя одного із сіл громади. Чоловікові інкримінують незаконне зайняття рибним добувним промислом, що спричинило істотну шкоду — за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України.

Порушення виявили працівники сектору водної поліції спільно з представниками управління Державного агентства меліорації та рибного господарства в Тернопільській області.

За даними слідства, під час нерестового періоду чоловік ловив рибу за допомогою сіток у ставку в селі Романівка. Цей водний об’єкт розташований на території орнітологічного заказника місцевого значення та входить до природно-заповідного фонду України.

Під час перевірки у нього вилучили мішок із майже 150 рибинами. Екологи оцінили завдану природі шкоду у понад 220 тисяч гривень.

За незаконний вилов риби чоловікові загрожує штраф від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, пробаційний нагляд до трьох років або обмеження волі на такий же строк. Остаточне рішення ухвалить суд.