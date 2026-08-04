Тернопільщина в скорботі: на щиті повертається воїн Володимир Паламарчук

Лановецька міська рада повідомляє про непоправну втрату — у бою за Україну, її свободу та незалежність, мужньо виконавши військовий обовʼязок, загинув наш земляк, командир інженерно-саперного відділення, старший сержант Володимир Паламарчук із села Іванківці.

Захисник був прийнятий на військову службу 30 березня 2023 року.

На превеликий жаль, воїн загинув 3 серпня поблизу населеного пункту Обще Пологівського району Запорізької області під час виконання бойового завдання з виявлення та знищення сил противника. Володимиру назавжди 43 роки.

Схиляємо голови в скорботі. Щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам’ять і вічна шана Герою!