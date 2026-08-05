У Кременці сталася ДТП: рятувальники деблокували потерпілого з понівеченого автомобіля
Уранці 5 серпня у Кременці сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої людину затисло в салоні пошкодженого автомобіля.
На місце події оперативно прибули рятувальники. За допомогою спеціального гідравлічного інструменту вони деблокували потерпілого з понівеченої автівки та передали його медикам екстреної допомоги.
Після завершення рятувальної операції надзвичайники також відключили акумуляторну батарею автомобіля, щоб запобігти можливому загорянню або вибуху.
Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.
Рятувальники закликають водіїв бути уважними за кермом, дотримуватися правил дорожнього руху та неухильно обирати безпечну швидкість.