У Кременці сталася ДТП: рятувальники деблокували потерпілого з понівеченого автомобіля

Уранці 5 серпня у Кременці сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої людину затисло в салоні пошкодженого автомобіля.

На місце події оперативно прибули рятувальники. За допомогою спеціального гідравлічного інструменту вони деблокували потерпілого з понівеченої автівки та передали його медикам екстреної допомоги.

Після завершення рятувальної операції надзвичайники також відключили акумуляторну батарею автомобіля, щоб запобігти можливому загорянню або вибуху.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.

Рятувальники закликають водіїв бути уважними за кермом, дотримуватися правил дорожнього руху та неухильно обирати безпечну швидкість.