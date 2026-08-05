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У Кременці сталася ДТП: рятувальники деблокували потерпілого з понівеченого автомобіля

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Уранці 5 серпня у Кременці сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої людину затисло в салоні пошкодженого автомобіля.

На місце події оперативно прибули рятувальники. За допомогою спеціального гідравлічного інструменту вони деблокували потерпілого з понівеченої автівки та передали його медикам екстреної допомоги.

Після завершення рятувальної операції надзвичайники також відключили акумуляторну батарею автомобіля, щоб запобігти можливому загорянню або вибуху.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.

Рятувальники закликають водіїв бути уважними за кермом, дотримуватися правил дорожнього руху та неухильно обирати безпечну швидкість.

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