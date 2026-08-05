У Кременецькому районі водія, підозрюваного в наїзді на поліцейського, відправили під домашній арешт

У Кременецькому районі Тернопільської області суд обрав запобіжний захід водієві, якого підозрюють у наїзді на поліцейського. Прокуратура просила взяти чоловіка під варту, однак слідчий суддя Кременецького районного суду відмовив у задоволенні клопотання та обрав підозрюваному нічний домашній арешт.

Про це повідомив адвокат Едуард Карапетян, який здійснює захист підозрюваного.

За даними сторони обвинувачення, після зупинки автомобіля водій нібито умисно здійснив наїзд на працівника поліції, а після цього залишив місце події. Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.

Як зазначає адвокат, суд, обираючи запобіжний захід, врахував, що підозрюваний раніше не судимий, має постійне місце проживання, а застосування більш м’якого запобіжного заходу є достатнім.

Захист наполягає, що у цій справі ключовим є питання доведення умислу водія. На підтвердження своєї позиції адвокат посилається на постанову Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 16 липня 2026 року у справі №461/1206/21.

У цій постанові Верховний Суд наголосив, що для кваліфікації дій за ч. 2 ст. 345 КК України недостатньо самого факту наїзду на правоохоронця. Обов’язковою умовою є доведення того, що водій умисно заподіяв поліцейському тілесні ушкодження. Якщо ж зіткнення стало наслідком необережності або порушення правил дорожнього руху, без належних доказів умислу така кваліфікація є необґрунтованою.

Наразі досудове розслідування у справі триває, а остаточне рішення щодо винуватості чи невинуватості підозрюваного ухвалюватиме суд.