Палав комбайн і горіли поля: за добу рятувальники Тернопільщини ліквідували вісім пожеж
Минулої доби підрозділи ДСНС Тернопільщини ліквідували вісім пожеж, шість із яких виникли в екосистемах. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося врятувати чотири будівлі від знищення вогнем.
Наймасштабніша пожежа сталася у селі Ренів Залозецької громади, де посеред поля загорівся комбайн. Полум’я охопило близько 5 тисяч квадратних метрів території та суттєво пошкодило сільськогосподарську техніку. Водночас вогнеборці не допустили подальшого поширення вогню.
Ще одну пожежу ліквідували у Кременці, де загорівся гараж. Вогонь охопив площу 20 квадратних метрів.
Окрім цього, рятувальники неодноразово виїжджали на гасіння пожеж сухої рослинності та сміття. Загоряння зафіксували у Тернополі, селищі Гримайлів, селах Лосятин Почаївської громади, Загірці Лановецької громади та Худиківці Мельнице-Подільської громади. Найбільша площа займання сягнула одного гектара.
У ДСНС вкотре наголошують: спалювання сухої трави є небезпечним і може призвести до масштабних пожеж. Вогонь швидко поширюється, загрожує житловим будинкам, знищує рослинний і тваринний світ та завдає шкоди здоров’ю людей.
Рятувальники закликають громадян бути відповідальними та у разі виявлення пожежі негайно телефонувати за номером 101.