Палав комбайн і горіли поля: за добу рятувальники Тернопільщини ліквідували вісім пожеж

Минулої доби підрозділи ДСНС Тернопільщини ліквідували вісім пожеж, шість із яких виникли в екосистемах. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося врятувати чотири будівлі від знищення вогнем.

Наймасштабніша пожежа сталася у селі Ренів Залозецької громади, де посеред поля загорівся комбайн. Полум’я охопило близько 5 тисяч квадратних метрів території та суттєво пошкодило сільськогосподарську техніку. Водночас вогнеборці не допустили подальшого поширення вогню.

Ще одну пожежу ліквідували у Кременці, де загорівся гараж. Вогонь охопив площу 20 квадратних метрів.

Окрім цього, рятувальники неодноразово виїжджали на гасіння пожеж сухої рослинності та сміття. Загоряння зафіксували у Тернополі, селищі Гримайлів, селах Лосятин Почаївської громади, Загірці Лановецької громади та Худиківці Мельнице-Подільської громади. Найбільша площа займання сягнула одного гектара.

У ДСНС вкотре наголошують: спалювання сухої трави є небезпечним і може призвести до масштабних пожеж. Вогонь швидко поширюється, загрожує житловим будинкам, знищує рослинний і тваринний світ та завдає шкоди здоров’ю людей.

Рятувальники закликають громадян бути відповідальними та у разі виявлення пожежі негайно телефонувати за номером 101.