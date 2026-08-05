У Тернополі патрульні затримали підозрілого чоловіка

У Тернополі патрульні поліцейські під час відпрацювання одного з викликів виявили чоловіка, який поводився підозріло. Під час поверхневої перевірки у нього знайшли порошкоподібну речовину білого кольору, зовні схожу на наркотичну.

Про це повідомили у Патрульній поліції Тернопільської області.

За інформацією правоохоронців, підозрілу поведінку 40-річного чоловіка помітили інспектори під час несення служби. Для з’ясування всіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці закликають жителів області не бути байдужими та повідомляти про підозрілих осіб або можливі правопорушення за телефонами 102 або 112.