У річці виявили перевищення нафтопродуктів і фосфатів: на Тернопільщині розслідують екозлочин

На Тернопільщині правоохоронці повідомили про підозру керівнику комунального підприємства, якого вважають причетним до забруднення річки Збруч та завдання довкіллю збитків на понад 1,2 мільйона гривень.

За інформацією Теребовлянської окружної прокуратури, 58-річному директору комунального підприємства інкримінують порушення правил охорони вод, що спричинило забруднення поверхневих вод та створило небезпеку для навколишнього природного середовища.

За даними слідства, упродовж 2023–2025 років посадовець не забезпечив належного дотримання вимог природоохоронного законодавства, внаслідок чого було допущено перевищення скидів нечистот до річки Збруч.

Лабораторні дослідження відібраних проб води зафіксували перевищення гранично допустимих концентрацій низки забруднювальних речовин. Зокрема, йдеться про нітрити, фосфати, хлориди, сульфати, залізо, нафтопродукти та інші сполуки.

За висновками фахівців, забруднення поверхневих вод створило небезпеку для довкілля та завдало шкоди навколишньому природному середовищу. Сума збитків оцінюється у понад 1 мільйон 253 тисячі гривень.

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділення поліції №1 Тернопільського районного управління поліції за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області.

Водночас відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.