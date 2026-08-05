Нетверезий водій без посвідчення кинув хабар у службове авто поліцейських

У Тернопільському районі 31-річний житель Білецької громади намагався відкупитися від відповідальності, запропонувавши поліцейським хабар. Чоловіка зупинили за порушення правил дорожнього руху, а під час спілкування правоохоронці виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Як повідомили у поліції Тернопільщини, під час перевірки з’ясувалося, що водій також не мав права керувати автомобілем, оскільки був позбавлений такого права за рішенням суду.

Щоб уникнути адміністративної відповідальності, чоловік кинув до службового автомобіля патрульних 5 тисяч гривень. Попри попередження правоохоронців про кримінальну відповідальність за такі дії, він не відмовився від свого наміру.

Факт надання неправомірної вигоди задокументувала слідчо-оперативна група.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до чотирьох років позбавлення волі.

Крім того, на водія склали адміністративні матеріали за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) та ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування).