На Тернопільщині автомобіль «злетів» з дороги

Дорожньо-транспортна пригода сталась 10 січня поблизу с. Свидова Товстенської територіальної громади Чортківського району. Орієнтовно о 13.30 годин водій автомобіля «Renault Scenic», проїжджаючи по автодорозі М-19, не впорався з керуванням та допустив з’їзд у кювет.

Внаслідок аварії травмувався 35-річний водій, а в доповнення ще й опинився заблокованим у власному авто.

Щоб дістати чоловіка з понівеченого транспортного засобу місцеві рятувальники застосували спеціальні інструменти. Потерпілого, з ушкодженнями середнього ступеня важкості, госпіталізували в Чортківську лікарню.