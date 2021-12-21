На Тернопільщині більшість безробітних – жінки

За 11 місяців 2021 року в місцевих підрозділах служби зайнятості Тернопільщини соціальними послугами зі сприяння у працевлаштуванні скористалися 36.4 тис. осіб, з них 28.7 тис. були визнані безробітними через відсутність прийнятних пропозицій роботи (торік – на 0,6% менше).

Порівняно з таким же періодом минулого року, на 34,1% зменшилася потреба в робочій силі. Обласна служба зайнятості оперувала інформацією про наявність 14235 вільних робочих місць, з них 5,5% із заробітною платою вищою від середньої по області, 46,9% – з мінімальною з/п.

За сприяння служби зайнятості цьогоріч змогли знайти роботу 10905 краян, з них 131 – з компенсацією роботодавцям витрат єдиного соціального внеску, одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності отримали 4 безробітних, 62 – уклали контракт на проходження військової служби. До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру було залучено 1232 осіб, після їх завершення 459 – працевлаштовані на постійні місця праці.

Профпідготовкою та підвищенням кваліфікації було охоплено 2489 безробітних; 2447 – його завершили, з них 98,3% вже працевлаштувались. Також, 22 краян отримали безкоштовні ваучери на оплату навчання; 11 осіб підтвердили результати неформального навчання за професією кухар на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Станом на 01.12.2021 неукомплектованими залишалися понад 900 вакансій. Найбільшу потребу роботодавці мають у водіях автотранспортних засобів, робітниках з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями, продавцях, кухарах, підсобних робітниках, листоношах (поштарях), слюсарях з ремонту колісних транспортних засобів, швачках, трактористах. Також постійною є потреба у лікарях та медичних працівниках.

На початку грудня ц.р. за допомогою обласної служби зайнятості роботу шукали 6,7 тис. безробітних. Із них 65,7% – жінки, 27,9% – молодь віком до 35 років, більше половини – жителі сільської місцевості, 31,4% – особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні.