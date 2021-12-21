Скандал на Чорновола: у Тернополі два ОСББ борються за одну прибудинкову територію

У самому центрі Тернополя жителі двох сусідніх вулиць не можуть поділити прибудинкову територію. Голова ОСББ на вул. Чорновола, 13 Оксана Щербакова разом зі своїми сусідами із Чорновола, 15 впевнена, що двір – їхній, оскільки раніше вони належали ЖЕКу, який дав на це згоду. Але є «але». На прибудинкову територію регулярно втручаються жителі вулиці Хмельницького, 21а. Як тільки вони дізналися, що на землі хочуть збудувати дитячий майданчик, одразу ж зраділи, адже разом із міською радою вважають, що ця прибудинкова – нічия.

«Коли ми подавали заяву щодо розробки проєкту, наше питання навіть не винесли на обговорення»

Майже 3 роки місцеві мешканці Оксана Щербакова разом із Володимиром Грушевським борються за розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування житлового будинку за адресою вул.Чорновола, 13 і 15. Як повідомила журналістам «Номер один» пані Оксана, вони декілька разів подавали звернення до Тернопільської міської ради, але відповідь була тільки одна: проєкт оприлюднено на сайті та подано на відповідні погодження. Із власних джерел ми довідалися, що ця ситуація на сесії навіть не обговорювалась. Тому в пані Оксани та пана Володимира виникає запитання: «Чому міська рада не виносить на обговорення питання по цій справі і не дає жодної відповіді щодо заяви, поданої 24.05.2021 року? Жодних реагувань згідно з законодавством та Земельним кодексом немає».

Нещодавно мешканці Чорновола дізналися, що на прибудинковій має бути дитячий майданчик.

– Зібралися всі мешканці й підписалися, що категорично проти. Міська рада цього до уваги не бере. Коли ми подавали заяву щодо розробки проєкту про надання дозволу користуватися цією територією, наше питання навіть не винесли на обговорення. Користуючись нагодою, міська рада Тернополя вводить усіх в обману, говорячи, що це нічия земля. До речі, вже було 6 нападів на нашу прибудинкову. Міська рада вже й платну охорону найняла, – розповіла голова ОСББ Чорновола, 13 Оксана Щербакова.

Коли пані Оксана розповідала про цю ситуації, майже плакала. У їхньому будинку та тому, що поруч, живуть люди похилого віку. На вулиці Хмельницького, 21а не лише старші, там багато молоді. Тому їм буде вигідно, аби побудували тут дитячий майданчик. Діти би гралися, а дорослі щасливими очима за цим спостерігали. Можливо й так, але вони до цієї території нічого не мають, оскільки вона їм не належить.

– Це брехня, що прибудинкова належить жителям будинків Чорновола, 13 і 15. Сітку зняли за рішенням міськвиконкому як незаконне встановлення. Ця територія разом із будинком Хмельницького, 21а належить міській раді. Права нею користуватися ніхто не має, – так зазначив голова ОСББ «Добробут» Віталій Качуровський.

Взагалі, як повідомила нам Оксана Щербакова, із Віталієм вона не в добрих стосунках, оскільки він, за її словами, обманює. І ще є один житель, пан Мирон (прізвища не пам’ятає, – авт.), який, через бажання Оксани Щербакової дійти справедливості, погрожував їй позбавленням життя.

Пані Оксана розповідає, що після цих слів страшно вже ходити вулицями. Вона приходить додому пізно, ніч надворі, ще хтось підбіжить, вдарить і все. Пригадує всі погрози, рейдерські напади і не знає, що далі робити: чи є на цьому світі взагалі справедливість?

– Перший рейдерський напад стався 10 квітня цього року. Побачивши у вікні, що завозиться техніка, йдуть чоловіки з лопатами та іншим реманентом, починають руйнувати паркани й викорчовувати зелені насадження, я вибігла й запитую: «Що ви робите на нашій прибудинковій території?» Представляюся, а вони кажуть: «Хто ти така? Де була, туди і йди». Після цих слів я викликала поліцію. Погрози лунали від голови ОСББ, який мешкає на вулиці Хмельницького, 21а, Віталія Качуровського. Кажу йому, щоби він по-доброму з нашого подвір’я все забрав і не нищив нашого майна. Працівники і він почали наді мною знущатися, говорили образливі слова. Після приїзду поліції Віталій почав показувати працівникам малюнок-проєкт на дозвіл встановлення тут дитячого майданчика. Ми підключили юридичних осіб, вони розглянули ці документи і сказали, що дозволу ніякого немає, проєкт не є документом. Тобто вони когось замовили, їм намалювали малюнок, і таким шляхом підтверджують своє право, – поділилася з нами пані Оксана.

Свою думку щодо скандальної ситуації висловив і депутат цього округу Віталій Хоркавий. Він також вважає, що територія – нічия

– Є вже повністю всі дозволи, рішення виконкому щодо облаштування тут дитячого майданчика. Є дозвіл екології, що ці кущі, чагарники і дерева мають бути вирізані, а на їхньому місці висадять нові. Надіюся, що у недалекому майбутньому, не дивлячись на непорозуміння між двома ОСББ, дитячий майданчик все одно буде, – сказав Віталій Хоркавий.

Пані Оксана пригадує, яка на цій території краса, коли все цвіте. Тут надзвичайно красивий сад із різними деревами, особливо добре родить яблунька, плід з якої може скуштувати кожен перехожий.

– Тут, коли все зацвіте, така краса! А нам кажуть, що на цій території безлад. Пан Хоркавий навіть говорив, що вони власними коштами на благо міста хочуть зі смітника зробити красу. Яку? Закатати нас у бетон? Але ж бетон – це ракові захворювання. Ми й так не маємо чим дихати. Ми хочемо зберегти екосистему. У нас достатньо людей, яким ще тут ходити і працювати. До нас ніхто не дослухається, хоча це наша прибудинкова територія. Її спеціально не затверджують на сесії міської ради, натомість хочуть приватизувати землю, яка належить нам, під прикриттям дитячого майданчика, – продовжила голова ОСББ Чорновола, 13.

«Проєкт щодо будівництва майданчика намалювали такий, що згідно з законом не відповідає нормам»

Оглянувши прибудинкову територію, журналісти «Номер один» побачили на ній гараж, який, за словами Оксани Щербакової, належить іншому ОСББ, що взагалі не має права «обіймати» чужу територію. Зафіксували і такий момент, що мешканці Чорновола, 13 і 15 взагалі не мають гаражів.

– Оскільки наші мешканці не можуть вийти з будинку, то ми разом із Володимиром ось це все відбиваємо удвох. Ми не маємо захисту. Я вже 5 разів зверталася в поліцію і жодної реакції. Ходила до депутата нашого 163 округу, спілкувалася з його помічницею. Вона пообіцяла, що цю справу пустить у хід і з місцевою поліцією нічого не з’ясовуватимуть, а одразу будуть звертатися в Київ. До речі, проєкт щодо будівництва майданчика намалювали такий, що згідно з законом не відповідає нормам, – зазначила пані Оксана.

Загалом ситуація досить складна, без юридичного втручання неможливо обійтися. Люди залякані, все ж таки вищі кадри мають більші повноваження, ніж прості люди. Коли журналісти «Номер один» спілкувалися з головами ОСББ Чорновола, 13 і 15, то Володимир Грушевський (голова ОСББ Чорновола, 15, – авт.) повідомив, що йому телефонували й погрожували такими словами: «Давайте погоджуйтесь, тому що ми тут усе знесемо».

Нападів на прибудинкову, як вони вважають, територію було вже 6. Кожного разу щось знищували. Активісти не можуть завжди сидіти в будинку і стерегти, аби не було знову схожих дій.

– Я вимагаю від сусідів пояснення. Кажу, якщо ми не праві, то покажіть нам документ про те, що це не наша прибудинкова територія. Ніхто нам відповіді не дає. Говорю, якщо ви так агресивно дієте, то чому не звертаєтесь у міську раду щодо цього питання? Чому на сесії міської ради жодного разу не виносилось питання по нашій прибудинковій території? 24 травня.2021 року ми подали у ЦНАП всі документи, які в нас вимагають. Їх прийняли на розгляд і дали дозвіл на розробку проєкту, щоби присвоїти кадастровий номер і взяти цю ділянку в користування. Нам ніхто не дає відповіді й жодним чином питання на обговорення не виносять, що є грубим порушенням Земельного кодексу України. Згідно зі статтею 42 Земельного кодексу України, ми маємо право на користування прибудинковою територією. Поки що нам його ніхто не відміняв, – підсумувала голова ОСББ Чорновола, 13 Оксана Щербакова.

Вікторія Матвійчук



