На Тернопільщині більшість безробітних – жінки

За 10 місяців 2021 року в місцевих підрозділах служби зайнятості Тернопільщини соціальними послугами зі сприяння у працевлаштуванні скористалися 34.8 тис. осіб, з них 27,4 тис. були визнані безробітними через відсутність прийнятних пропозицій роботи (торік – на 2,2% менше).

Порівняно з таким же періодом минулого року, на 35,2% зменшилася потреба в робочій силі. Служба зайнятості області оперувала інформацією про наявність 13465 вільних робочих місць, з них 5,4% із заробітною платою вищою від середньої по області, 47,9% – з мінімальною з/п.

За сприяння служби зайнятості цьогоріч змогли знайти роботу 9 тис. краян, з них 94 – з компенсацією роботодавцям витрат єдиного соціального внеску, одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності отримали 4 безробітних, 61 – уклали контракт на проходження військової служби. До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру було залучено 1178 осіб, після їх завершення 449 – працевлаштовані на постійні місця праці.

Профпідготовкою та підвищенням кваліфікації було охоплено 2453 безробітних; 2408 – його завершили, з них 83,3% вже працевлаштувались. Також, 22 краян отримали безкоштовні ваучери на оплату навчання; 9 осіб підтвердили результати неформального навчання за професією кухар на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Станом на 01.11.2021 неукомплектованими залишалися 1312 вакансій. Найбільше шансів знайти місце праці мали оператори котельні, машиністи (кочегари) котельної, водії, підсобники, продавці, кухарі, швачки, листоноші (поштарі), слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів. Сталою залишається потреба у лікарях (офтальмолог, анестезіолог, загальної практики).

На початку листопада ц.р. за допомогою обласної служби зайнятості роботу шукали 7,1 тис. безробітних. Із них 63,8% – жінки, 27,1% – молодь віком до 35 років, більше половини – жителі сільської місцевості, 32% – особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 160 – демобілізовані учасники АТО.

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Тернопільського обласного центру зайнятості

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