Ексдепутатці Тернопільської міськради присудили штраф

Тернопільським апеляційним судом залишено без змін постанову Тернопільського міськрайонного суду, якою визнано винною та притягнуто до адміністративної відповідальності колишню депутатку Тернопільської міської ради Наталію Шоломейчук з фракції «Батьківщина», вона ж була головою міжфракційного об’єднання “Рівні можливості”, за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією (ч. 1 ст. 172-6 КУпАП).

Ексдепутатка без поважних причин не подала своєчасно на офіційний сайт Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування після припинення діяльності.

За принципової позиції прокурора Тернопільської окружної прокуратури та галузевого відділу обласної прокуратури на винну особу накладено стягнення у вигляді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Рішення суду набрало законної сили та оскарженню не підлягає, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.



