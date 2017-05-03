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На Тернопільщині майже не сталась надзвичайна ситуація

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28 квітня  в дитяче інфекційне відділення Заліщицьої лікарні шпиталізовано 4 дітей з дошкільного навчального закладу «Горобинка» смт. Товсте Заліщицького району з попереднім  діагнозом “Гастроентероколіт невстановленої етіології, токсикоз з ексикозом ІІ ступеня”.

При підтвердженні остаточного діагнозу дана подія могла бути класифікованою як надзвичайна ситуація природного характеру.

За інформацією чергового лікаря Заліщицької лікарні вже 29 квітня дітей у задовільному стані виписано із лікувального закладу.

За інф. Тернопільського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України

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