На Тернопільщині майже не сталась надзвичайна ситуація

28 квітня в дитяче інфекційне відділення Заліщицьої лікарні шпиталізовано 4 дітей з дошкільного навчального закладу «Горобинка» смт. Товсте Заліщицького району з попереднім діагнозом “Гастроентероколіт невстановленої етіології, токсикоз з ексикозом ІІ ступеня”.

При підтвердженні остаточного діагнозу дана подія могла бути класифікованою як надзвичайна ситуація природного характеру.

За інформацією чергового лікаря Заліщицької лікарні вже 29 квітня дітей у задовільному стані виписано із лікувального закладу.

За інф. Тернопільського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України