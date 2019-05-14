У видавництві “Лібра Терра” щойно вийшла книга молодої дослідниці Тетяни Федорів “Нариси до історії євреїв Збаража. “Новий” єврейський цвинтар міста”.

У книзі зібрані статті та краєзнавчі розвідки авторки, що розкривають малознану сторінку історії Збаража – історію єврейської громади міста. Читач знайде у ній історичні довідки про ключові пам’ятки матеріальної спадщини євреїв Збаража, нариси відомих збаражан, як то: поет Біньямін Вольф Еренкранц, лікар Людвік Ландау, всесвітньо відома письменниця Іда Фінк…

Окремий розділ книжки присвячено трагедії Голокосту у Збаражі, яка завершилася майже тотальним знищенням кількатисячної єврейської громади міста, адже пережили катастрофу одиниці.

У книзі представлено також вперше зібрані та систематизовані дані про “новий” єврейський цвинтар Збаража: коротка історична довідка про нього, інформація про символіку зображень на мацевах цвинтаря, переклад епітафій, а також фото мацев, які збереглися до сьогодні. Більш давній, “старий” єврейський цвинтар, на жаль, не зберігся.

Як відомо, до Першої світової війни євреї були найчисельнішою етнічною групою у населенні Збаража, як зрештою і більшості інших міст Західного Поділля. Після Другої світової їх практично не залишилося.

Тема історії єврейської громади Збаража багато років чекала вдумливого та небайдужого дослідника. Не секрет, що тема ця досі перебуває в нашому краї на маргінесі уваги істориків. Багато хто сприймає історію єврейства в Україні, як “історію чужинців”. І хоча такий стереотип не має під собою ані науково-історичного, ані філософського, ані морального підгрунтя, тим не менш він все ще демонструє вперту живучість. І тому публікація молодої дослідниці зі Збаража є в певному сенсі проривом крізь свідоме замовчування цієї теми та домінуючі досі упередження загалу, що робить їй честь.

Читачеві “Нарисів до історії євреїв Збаража” неважко буде помітити у тексті ознаки дослідницької допитливості і голос серця небайдужої людини, яка сприймає історію не просто як нагромадження сухих фактів, але як відгомін життів багатьох невідомих людей, спроможний розбудити в нас зацікавлення і співчуття.

Тетяна Федорів повертає Збаражу його історичну пам’ять, нагадує речі забуті та зневажені, називає імена людей, здавалося б – безнадійно забутих…

Першу публічну презентацію книги буде приурочено до 76-х роковин знищення єврейського гетта у Збаражі, 8 червня. Не прогавте.

Олександр Степаненко

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