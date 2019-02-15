Гриценко жорстко прокоментував участь російських спостерігачів у виборах

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко виступив проти участі російських спостерігачів у виборах Президента України.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Офіційним представникам держави-агресора, яка вбила і покалічила десятки тисяч наших солдат і цивільних, спричинила поневірятися 1,6 мільйонів переселенців, захопила силою мільйони наших людей і наші території, продовжує тримати в полоні та вбивати й зараз – не місце в Україні!», – підкреслив Гриценко, коментуючи дискусія щодо того, чи впускати російських спостерігачів на вибори.

Анатолій Гриценко додав, що вибори, які проходять в Росії, не можна назвати демократичними, тому незалежної оцінки не варто чекати і від спостерігачів.

На думку кандидата, про спостереження на українських виборах з боку представників РФ може йти мова лише після звільнення всіх окупованих територій.

«Звільнять наших людей і окуповані території, компенсують збитки – от тоді про наші вибори чи про спостерігачів на них і поговоримо. Лише тоді», – вважає Анатолій Гриценко.

Нагадаємо, кандидат у президенти раніше заявив, що звільнити окуповані території Донбасу можна у п’ятирічний президентський термін.

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