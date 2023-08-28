На Тернопільщині чоловік за п’яну їзду намагався відкупитися за 2 тис.грн.

2000 гривень житель Теребовлянської громади пропонував поліцейським за те, що сів за кермо нетверезий.

Намагаючись відкупитися хабарем, чоловік тепер нестиме ще й кримінальну відповідальність.

На лінію 102 надійшло повідомлення від інспектора сектору реагування патрульної поліції про те, що водій мопеда пропонує неправомірну вигоду за непритягнення його до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

На місці події слідчо-оперативна група задокументувала корупційне діяння жителя Теребовлянської громади. З’ясувалося, чоловіка зупинили за порушення правил дорожнього руху. У ході спілкування поліцейські помітили, що він нетверезий. На прохання пройти тестування на стан алкогольного сп’яніння зловмисник став пропонувати поліцейським 2000 гривень.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 369 (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Відповідальність за статтею 130 (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння) КУпАП теребовлянець теж нестиме.