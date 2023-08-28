На «Алеї зірок» у Тернополі урочисто відкрили колективну зірку «Містам-побратимам»

28 серпня Тернопіль відзначатиме 483 річницю Дня міста. Напередодні свята на «Алеї зірок», що на що на вул. Петра Конашевича-Сагайдачного, урочисто відкрили колективну зірку «Містам-побратимам» нашого краю.

«З початком повномасштабного вторгнення росії на території України наші партнери одразу відгукнулися і почали надавати допомогу. Десятки автомобілів, тонни вантажів нам надавали від лютого минулого року і ми продовжуємо отримувати допомогу дотепер, – відзначає міський голова Сергій Надал. – Це те, що потрібно нашим Збройним силам України, внутрішньо переміщеним особам. Необхідні речі також передаємо деокупованим містам та містам, які зазнали руйнувань від рук ворога. І сьогодні ми відкриваємо цю зірку, як символ вдячності за підтримку нашим міжнародним партнерам. Україна обов’язково переможе. Бажаю якнайшвидшої перемоги і миру усім нам».

На зірці викарбувано назви 12 міст, зокрема: Вільянді, Хожув, Канни, Ерфштадт, Таураге, Ниса, Плонськ, Барут/Марк, Тарнув, Єленя Гура, Ельблонг, Новотомишльський повіт.

Зірку для алеї виготовлено за гіпсовою заготовкою тернопільського скульптора Дмитра Пилип’яка.