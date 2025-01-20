На Тернопільщині чоловік загинув, ремонтуючи мікроавтобус

Трагічний випадок стався 18 січня в м. Кременець. Того дня 38-річний місцевий житель на території власного домогосподарства ремонтував «Mercedes-Benz Sprinter», закріпивши його за допомогою домкрата.

На жаль, щось пішло не так: в той час як чоловік перебував під машиною домкрат змістився і мікроавтобус придавив чоловіка. Щоб дістати тіло загиблого з-під транспортного засобу до місця події залучались кременецькі рятувальники.

Нагадаємо, нещодавно під час ремонту авто загинув чоловік.