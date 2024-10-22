На Тернопільщині чоловік зазнав опіків тіла намагаючись підпалити сміття на відкритій території 

21 жовтня в с. Біла Білецької ТГ Тернопільського району трапилась надзвичайна подія, що вкотре підтверджує важливість дотримання правил пожежної безпеки. Місцевий мешканець 1991 року народження зазнав травмування, намагаючись підпалити сміття на відкритій території. Чоловік зазнав термічних опіків обличчя й обох кистей внаслідок спалаху бензину, який використовувався під час підпалу.



Наразі потерпілого госпіталізовано до лікувального закладу.

Цей випадок є черговим нагадуванням про небезпеку, пов’язану з необережним поводженням із вогнем. Нагадуємо, що згідно з законодавством, спалювання сміття заборонено!



Будьте обережні та свідомі — дотримуйтеся правил пожежної безпеки. Бережіть своє життя і життя тих, хто вас оточує. Рятувальники завжди готові прийти на допомогу, але ваша обережність може запобігти багатьом трагедіям.

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