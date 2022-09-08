На Тернопільщині відкрили ізолятор тимчасового тримання, облаштований за європейськими стандартами

У місті Кременець запрацював оновлений ізолятор тимчасового тримання №2 Головного управління Національної поліції Тернопільщини. Його реконструкція дозволить на належному рівні забезпечувати права затриманих.

Оновлену адміністративну будівлю проінспектував керівник поліції краю Олександр Богомол. Він оглянув камери для затриманих, кімнати для побачень та для проведення слідчих дій. Усі приміщення оснащені новими меблями, технікою, програмним обладнанням, встановлена пожежна сигналізація.

Заклад, де триматимуть правопорушників, обладнаний новітньою системою електронної фіксації ІТТ Custody Records, впровадження якої є прикладом сучасної світової практики поліцейської діяльності.

Її технічні можливості дозволяють користувачам дистанційно спостерігати за станом забезпечення прав затриманих у будь-який час доби та автоматизувати роботу поліцейських.

Належні умови європейського зразка створені і для особового складу, який несе службу у цілодобовому режимі.