Підприємство, на якому сталася масштабна пожежа, працювало без дозволів

Суд ще рік тому заборонив роботу ТзОВ «ВКФ «Еліт Пласт» на Микулинецькій, де 10 вересня трапилась пожежа. «20 хвилин» дізналася, які порушення виявили рятувальники на підприємстві. Там навіть не обладнали системи автоматичного пожежогасіння та сигналізації. Чи усунули їх на фірмі і що вирішили в апеляції? Розповідаємо

Рятувальники Тернопільщини ще два роки тому позивалися до суду, аби заборонити роботу підприємства, на якому 10 вересня 2023 року спалахнула пожежа.

Справу мали розглядати в суді Херсонщини, де зареєстроване підприємство. Але почалось повномасштабне вторгнення — і справу на розгляд направили до Одеси. Суд першої інстанції 3 листопада 2022 року постановив: повністю зупинити експлуатацію будівлі, що на вулиці Микулинецькій, 46, — до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки.

Що ми знайшли в реєстрі

За матеріалами справи в Реєстрі судових рішень, у грудні 2021 року Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області звернулось до суду першої інстанції з позовом, у якому просило зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «ВКФ «Еліт Пласт» зупинити експлуатацію будівлі, що розташована за адресою: 46000, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 46, до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, зазначених у даній заяві.

Відео дня

— В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що виявлені у відповідача порушення є особливо небезпечними та створюють загрозу життю та здоров’ю людей, а тому експлуатація такого об’єкта підлягає зупиненню до усунення виявлених порушень, — йдеться у матеріалах справи.

Рішенням Одеського окружного адміністративного суду від 3 листопада 2022 року позов рятувальників задовольнили. При вирішенні спору суд виходив з того, що відповідач не надав до суду доказів усунення жодного з порушень пожежної безпеки, виявлених у ході перевірки, а відтак, враховуючи ступінь небезпеки, яку створюють не усунені порушення, є всі підстави для зупинення експлуатації будівлі відповідача та обмеження до них доступу.

Невдовзі представник фірми подав апеляційну скаргу. 7 березня 2023 року колегія П’ятого апеляційного адміністративного суду розглянула апеляцію та винесла постанову.

— Не погодившись із судовим рішенням, ТОВ «ВКФ «Еліт Пласт» подало апеляційну скаргу, в якій, посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, просить скасувати його та прийняти нове, яким відмовити в задоволенні позову, — йдеться у матеріалах справи. — Представником апелянта не наведено жодних доводів та мотивів незгоди з рішенням суду першої інстанції, з посиланням на відсутність електроенергії.

Натомість представник рятувальників просив залишити судове рішення першої інстанції без змін.

Порушення залишилися

Судова колегія зазначає, що з первісно виявлених 29 порушень на час розгляду даної справи у суді першої інстанції відповідачем усунуто 8 з них.

Відповідно до Акту огляду від 10 жовтня 2022 року №116, ТОВ «ВКФ «Еліт Пласт» не усунуло наступні порушення:

1. З працівниками підприємства не проведено інструктажі з питань пожежної безпеки.

2.Керівник та відповідальна особа за пожежну безпеку не пройшли навчання з питань пожежної безпеки.

3. На входах у виробничі та складські приміщення відсутні таблички із зазначенням категорії щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони згідно з «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок».

4. Складські приміщення не відділені від виробничих та адміністративних приміщень протипожежними перегородками 1-го типу і перекриттями 3-го гину.

5. У вбудованих адміністративних приміщеннях в сходовій клітці між поверхами влаштовані забіжні східці.

6. З 2-го поверху вбудованих адміністративних приміщень відсутній другий евакуаційний вихід,

7. У будівлі між виробничим приміщенням та вбудованими адміністративними приміщеннями не здійснено вогнезахисну обробку металевих косоурів сходової клітки засобами вогнезахисту, які забезпечують клас вогнестійкості не менше R60.

8. Вбудовані адміністративні приміщення не відділені від виробничого приміщення протипожежною перегородкою з класом вогнестійкості ЕІ 90 та протипожежними перекриттями 3-го типу.

9. На об’єкті шляхи евакуації не обладнані евакуаційним освітленням.

10. Не проведено заміри опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання.

11. Об’єкт не обладнано системою блискавкозахисту.

12. Об’єкт не обладнано системою автоматичного пожежогасіння, відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».

13. Об’єкт не обладнано системою пожежної сигналізації відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».

14. Об’єкт не обладнано системою керуванням евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання і типу СО-2 відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».

15. Об’єкт не обладнано системою димовидалення відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».

16. Зовнішнє пожежогасіння не забезпечене від пожежних гідрантів відповідно до вимог ДБН В. 2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди».

17. У виробничому та складському приміщеннях відсутній внутрішній протипожежний водопровід.

18. Відсутній план реагування на надзвичайні ситуації.

19. Не проведено ідентифікацію об’єкта для виявлення джерел та чинників небезпеки.

20. Керівник та відповідальна особа не пройшли функціональне навчання з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки.

21. Відсутня декларація відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства і питань пожежної безпеки.

Чому в апеляції відмовили?

— На переконання судової колегії, порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки та у сфері цивільного захисту, що залишились не усунутими, створюють загрозу життю та здоров’ю людей, — постановила колегія апеляційного суду. — Відповідачем не надано жодних доказів усунення виявлених порушень та звернення до позивача з метою проведення позапланової перевірки чи самого акту такої перевірки, який би встановлював факт повного усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.

У свою чергу, зазначив суд, наявність хоча б одного порушення, яке створює загрозу життю та здоров’ю людей, є безумовною підставою для застосування заходів реагування.

— Таким чином колегія суддів констатує, що наявність встановлених порушень впливає на ризик виникнення надзвичайної ситуації, аварії чи пожежі та, як наслідок, може спричинити загрозу життю і здоров’ю людей, а також неможливість її ефективної ліквідації та рятування людей, а тому повне зупинення експлуатації будівель є належним заходом, направленим на захист життя і здоров’я людей, — йдеться у матеріалах справи.

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ВКФ «Еліт Пласт» колегія суддів залишила без задоволення, а рішення Одеського окружного адміністративного суду — без змін.

Постанова суду апеляційної інстанції була від 7 березня 2023 року. Вона набирає законної сили з дати її прийняття та оскарженню в касаційному порядку до Верховного Суду не підлягає, за винятком випадків, перелічених у пункті 2 частини 5 статті 328 КАС України.

Чи подавали представники компанії касаційну скаргу? Наразі встановити не вдалося. Ми звернулися до головного управління ДСНС області з інформаційним запитом. Запитали і про виявлені порушення, і просили нормативні документи, хто і коли дозволив працювати підприємству з підвищеною пожежною небезпекою в межу із заправкою, неподалік центру міста та житлової забудови. Щойно нам нададуть відповіді, опублікуємо їх.

Ми також намагалися отримати коментарі від керівництва та представників фірми. Телефонні номери, які є у відкритих джерелах, є недоступними. Наші журналісти протягом 10-12 вересня були на місці події та зверталися через охоронців з пропозицією почути думку керівництва компанії. Ми також залишили свої контактні дані для зв’язку. Однак усі наші спроби там, ймовірно, проігнорували. На момент виходу газети в друк жодної реакції ми не отримали.

Довідка

Рішення суду першої інстанції — https://reyestr.court.gov.ua/Review/107123527

Постанова апеляційного суду — https://reyestr.court.gov.ua/Review/109431745