На Тернопільщині дивом збереглася скульптура вагітної Діви Марії

А чи знаєте ви, що ми живемо на території, яка не виконала вказівок XIX Вселенського Собору Католицької церкви, що тривав аж 8 років з 1545 по 1563 рік і прийняв 16 догматів постанов, серед яких – як потрібно зображати Діву Марію і Ісуса Христа в скульптурі, живописі.

З того часу усі невідповідні зображення заборонялись і нищились. Зокрема така заборона торкалась скульптури Діви Марії вагітної.

А ось у нас на Гусятинщині така скульптура збереглась до наших днів.

Подібні скульптури є лише в португальському Кафедральному соборі міста Евора, в Празі, Вільнюсі, – повідомляє Тернопільський обласний центр охорони культурної спадщини.

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