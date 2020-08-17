ТВК Тернопільщини: у якій партії замінили найбільше представників?

Відповідно до постанови №179 Центральної виборчої комісії від 14 серпня у складах восьми територіальних виборчих комісій Тернопільської області відбулися заміни їхніх членів. У 60% випадків вони стосувалися представників місцевої організації політичної партії «Нова політика».

Громадянська мережа ОПОРА проаналізувала перші заміни у складах ТВК Тернопільщини. Найбільше, а саме три заміни, відбулося в Тернопільській обласній ТВК. ЦВК достроково припинила повноваження членів комісії Дмитра Іванова (партія «Авангард народу»), Дмитра Ткачука (партія «Рідне Закарпаття») та Лариси Українчук (партія «Наш край»). Натомість включила до її складу Ірину Дьоміну, Віктора Бердника та Аллу Душак відповідно.

Найчастіше оновлення у структурах ТВК регіону відбувалися у зв’язку з внесенням подань партії «Нова політика», через подання якої ці кандидатури були включені у попередні склади комісій. Таким чином відбулося 6 замін у міських територіальних виборчих комісіях. У Заліщицькій обов’язки члена комісії від Ольги Ковальської перейшли до Світлани Мокроусової, у Копичинецькій – від Лідії Поточняк до Ольги Гумен, у Лановецькій – від Наталії Назарюк до Андрія Майброди, у Підгаєцькій – від Наталії Смалюх до Олега Гумена, у Почаївській – від Петра Возьняка до Тетяни Колтунової та у Чортківській – від Владислава Дулиша до Юрія Гумена.

Крім цього одна заміна відбулася у Тернопільській міській ТВК. За поданням партії «Наш край» ЦВК включила до її складу Ігоря Навочинського замість Микити Українчука.

У пункті 2 частини 4 статті 208 Виборчого кодексу України зазначено, що повноваження члена відповідної територіальної виборчої комісії припиняються достроково у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії.

У частині 6 цієї ж статті йдеться, що рішення про дострокове припинення повноважень члена виборчої комісії у зв’язку з внесенням подання про його заміну приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого представника від того самого суб’єкта подання із одночасним призначенням цієї особи на відповідну посаду в комісії, яку займав член комісії, повноваження якого достроково припинені.