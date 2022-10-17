На Тернопільщині на автодорозі Доманове-Тереблече ускладнений рух через ДТП

На автодорозі М-19 Доманове — Тереблече, в селі Плебанівка сталася автопригода з потерпілими за участю вантажівки та трактора. У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою рух транспорту на визначеній ділянці дороги частково ускладнено❗️

На місці працюють патрульні, медичні працівники та слідчий по ДТП.

Плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації.

Кермуйте відповідально, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху та не перевищуйте швидкісний режим.