Легализация онлайн казино в Украине

В 2022 году украинские онлайн казино ожидают большие перемены. Причиной этому является легализация сферы азартных игр, которая уже действует в стране некоторое время. Все игроки из Украины могут играть у проверенных операторов, которые имеют международную лицензию.

Выбор украинского онлайн казино

Играть в онлайн казино play-ukraine.com в Украине можно бесплатно и на деньги. Лучше придерживаться сайтов, которые принадлежат:

лицензированным организациям;

компаниям, которые находятся под юрисдикцией международного регулятора;

юридическим лицам, имеющим статус оператора мгновенной лотереи.

Надежная площадка выделяется украиноязычным интерфейсом, наличием пользовательского соглашения в открытом доступе и рядом других критериев.

Игровые автоматы с лицензией

Честный оператор всегда выделяется наличием официального софта. Слоты с лицензией всегда создаются независимым провайдером. Программное обеспечение получает сертификат в лабораториях, потом разработчик продает его разным сайтам. Оператор не может повлиять на выдаваемый результат игровым автоматом, так как все слоты находятся на серверах провайдера. Автоматы без лицензии считаются скриптовыми. Если на игровой площадке не указан разработчик, то это вызывает сомнение. На скриптовых аппаратах получить выигрыш нереально.

Выбор слотов

Большой выбор игровыз автоматов на лицензионном софте тоже считается надежным критерием. За каждый внесенный игровой автомат на сайт необходимо заплатить. Чем больше инвестиции оператора в свой бизнес, тем серьезнее его намерения. В онлайн казино должны быть не только игровые автоматы, но и покер, рулетка, разные карточные игры.

Бонусы для новичков

Основным способом для привлечения новых игроков в казино считается щедрая бонусная политика. отличным вариантом будет казино с бездепозитным бонусом. Не пополняя счет игрок сможет изучить весь ассортимент и протестировать интересный ему игровой автомат. Еще есть такие бонусы:

двух-кратный бонус за первый депозит;

бонусы по промокоду или в определенные дни, которые назначает администрация;

бесплатные вращения.

Заведено так, что все предоставляемые бонусы всегда нужно отыгрывать. Деньги находятся на бонусном счете и вывести их нельзя. Бесплатные вращения тоже необходимо отыгрывать.

Быстрые транзакции

Финансовая политики очень сильно влияет на надежность компании. Сайту лучше не доверять, если оператор:

берет комиссию за транзакции;

кормит обещаниями о выводе средств в ближайшее время;

специально тянет процесс верификации;

без причины блокирует аккаунты.

У надежных операторов выводы проводятся максимум в течение суток, быстрая верификация. Можно основываться на отзывах в интернете или самостоятельно оформить заявку на первую выплату.

Как начать играть в казино

Для начала можно протестировать любой игровой автомат и поиграть без регистрации в демо режиме. Но для игры на деньги обязательным условием считается создание аккаунта. Необходимо предпринять такие действия:

Выбрать подходящую площадку.

Если есть промокод, то скопировать его.

Заполнить поле с датой рождения и электронной почтой, возможна авторизация через социальные сети.

Выбрать валюту счета, в дальнейшем ее нельзя будет изменить.

Придумать пароль.

Через электронную почту подтвердить регистрацию.

Внести сумму через удобную платежную систему.

После зачисления денег начать игру.

В службу поддержки необходимо предоставить документы удостоверяющие личность. Также банковские выписки из электронного кошелька, где видна финансовая операция.

Рейтинг лучших онлайн казино Украины

Сейчас сложно выбрать площадку для игры из-за большого количества рекламы. Отзывам и рекомендациям друзей можно доверять не всегда. Лучше отталкиваться от ряда объективных критериев, среди которых такие:

казино должно иметь международную лицензию;

предлагается хороший бонусный пакет;

быстрые выплаты выигрышей;

не применяется скриптовый софт;

кроме бонусов еще предлагаются турниры и кэшбэк;

возможность начать игру с минимального депозита;

персональные данные надежно защищены.

Применяя все эти советы игрок не попадет на мошенников и не будет обманут